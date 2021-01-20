Врачи в США связали рост внезапных смертей с последствиями COVID-19

Специалисты Больницы Ленокс-Хилл в США связали рост случаев таинственных внезапных смертей в различных районах Нью-Йорка с коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine, сообщает издание EurekAlert!

Исследуемый промежуток времени - с марта по апрель 2020 года. За этот период были собраны данные о летальных случаях по причине остановки сердца. Их сопоставили с результатами тестов на антитела среди жителей Нью-Йорка. А затем сравнили эти данные со статистикой смертности в марте-апреле 2019 года и установили связь между числом внезапных смертей в городе и процентом положительных тестов на антитела к SARS-CoV-2.

Ученые объясняют это тем, что коронавирус вызывает осложнения на сердечно-сосудистую систему, а также тем, что именно весной 2020 года система здравоохранения страны не справлялась с наплывом пациентов.