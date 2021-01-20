Си Цзиньпин посетил олимпийские объекты

18 января генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин проинспектировал спортивные объекты Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин посетил Столичный спорткомплекс, расположенный в районе Хайдянь, Национальный горнолыжный центр и Национальный центр катания на снегоходах, расположенные в районе Яньцин. Си Цзиньпину представили актуальную информацию о ходе строительства спортивных объектов и о подготовке спортсменов к соревнованиям. Председатель КНР лично пообщался со строителями олимпийских объектов, а также встретился со спортсменами, тренерами, техническими и прочими сотрудниками, которые будут участвовать в соревнованиях.