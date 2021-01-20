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20.01.2021,  
11:03
Текст:  Александр Степанов

Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 14-часовой полет над Арктикой

Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Белым морями.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Как сообщили в Минобороны России, экипажи двух Ту-160 во время полета отработали дозаправку топливом в воздухе.

В военном ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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