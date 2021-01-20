Указ губернатора Ульяновской области от 15 января 2021 года № 6 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 8:

а) в подпункте 8.8 слова "(с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года)" исключить;

б) подпункт 8.10 признать утратившим силу;

в) подпункт 8.11 признать утратившим силу;

г) абзац пятый подпункта 8.12 признать утратившим силу;

2) в пункте 16:

а) подпункты 16.5.2-16.5.4 подпункта 16.5 признать утратившими силу;

б) подпункт 16.8.2 подпункта 16.8 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 18 января 2021 года.

Губернатор области С.И.Морозов







