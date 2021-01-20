В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России уменьшается уже в течение 20 дней, и это обнадеживает, сообщила представитель ВОЗ в России Медита Вуйнович.

"Спад числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России наблюдается на протяжении 20 дней, и это обнадеживает, но расслабляться пока рано", - сказала сегодня Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24". Она уточнила, что стабилизации ситуации способствует начавшаяся вакцинация, но в то же время даже после прививки важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

О том, что заболеваемость ковидом в России снижается, в том числе, благодаря вакцинации, заявил сегодня журналистам и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня идет снижение заболеваемости, в этом велика роль вакцинации, поэтому система здравоохранения будет быстро адаптироваться и трансформироваться именно под задачи", - пояснил Мурашко.

В Подмосковье, в частности, уже принято решение о сокращении числа специализированных противоковидных коек - временные госпитали будут постепенно закрывать, а отделения в больницах перепрофилировать на работу в обычном режиме.