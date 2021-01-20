Новости

Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля 01:07
Сенат Италии выразил доверие правительству Конте 01:02
Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха 00:51
В Италии нашли украденную копию картины Да Винчи 500-летней давности 00:40
CNN: Байдену передадут "ядерный чемоданчик" при любой инаугурации 00:32
Директор ЦРУ объявила о своей отставке 00:29
Эмир Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 "Спутником V" 00:22
91-летний экс-премьер Франции предстал перед судом по обвинению в откатах 00:22
Количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тысяч 00:03
Минтранс ищет инвесторов для лоукостеров: первым может стать Сбербанк 19.01.2021
Экс-вратарь сборной Малафеев госпитализирован с тяжелым поражением легких 19.01.2021
Президенты России и Боливии обсудили "Спутник V" 19.01.2021
У Москвы-реки загорелся автомобиль 19.01.2021
Собянин установил прожиточный минимум в Москве 19.01.2021
Ростех открыл на Дальнем Востоке сервисный центр для SSJ-100 19.01.2021
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили 30 телефонных линий 19.01.2021
Слуцкий назвал бытовым хамством отключение связи в консульстве РФ в США 19.01.2021
РПЦ: Поражения в правах не привившихся от COVID-19 допустить нельзя 19.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 19.01.2021
Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить 19.01.2021
"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем 19.01.2021
В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты 19.01.2021
В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища 19.01.2021
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19.01.2021
"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых 19.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 00:51
Рубрика: В мире

Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха

Текст: Андрей Васильев

Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля. Женщина по имени Анчан была признана виновной по 29 пунктам обвинения. В соответствии с законом об оскорблении монарха в Таиланде, любому, кто "порочит, оскорбляет или угрожает королю, королеве, наследнику или регенту", грозит от трех до 15 лет по каждому обвинению.

Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации

По данным группы Thai Lawyers for Human Rights, женщину, которой исполнилось 60 лет, обвинили в размещении аудиоклипов в Facebook и YouTube с комментариями, критикующими монархию. Первоначально ей был объявлен приговор в 87 лет тюремного заключения, но затем срок сократили вдвое, поскольку она признала себя виновной. Анчан сказала местным СМИ, что сделала это, когда ее дело было передано в уголовный суд, надеясь, что он проявит снисходительность. По ее словам, она поделилась в соцсетях только аудиозаписью, а не комментировала ее.

Эксперты ООН и правозащитные группы раскритиковали закон о оскорблении тайского монарха, указав на его широкие критерии диффамации и суровые приговоры. Любой гражданин Таиланда может подать жалобу на другое лицо в соответствии с законом.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"
Собянин установил прожиточный минимум в Москве
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"