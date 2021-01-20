Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха

Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля. Женщина по имени Анчан была признана виновной по 29 пунктам обвинения. В соответствии с законом об оскорблении монарха в Таиланде, любому, кто "порочит, оскорбляет или угрожает королю, королеве, наследнику или регенту", грозит от трех до 15 лет по каждому обвинению.

По данным группы Thai Lawyers for Human Rights, женщину, которой исполнилось 60 лет, обвинили в размещении аудиоклипов в Facebook и YouTube с комментариями, критикующими монархию. Первоначально ей был объявлен приговор в 87 лет тюремного заключения, но затем срок сократили вдвое, поскольку она признала себя виновной. Анчан сказала местным СМИ, что сделала это, когда ее дело было передано в уголовный суд, надеясь, что он проявит снисходительность. По ее словам, она поделилась в соцсетях только аудиозаписью, а не комментировала ее.

Эксперты ООН и правозащитные группы раскритиковали закон о оскорблении тайского монарха, указав на его широкие критерии диффамации и суровые приговоры. Любой гражданин Таиланда может подать жалобу на другое лицо в соответствии с законом.