29 января состоятся выборы нового гендиректора Федерации бокса России

29 января состоится отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, в ходе которой будет сформирован состав исполнительного комитета.

Из числа членов исполкома будет выбран новый генеральный секретарь организации. Конференция пройдет в онлайн-формате, говорится в пресс-релизе Федерации бокса России.

Кроме членов исполкома и руководителей Федерации бокса России, присутствовать на ней будут делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны.

В ходе отчетно-выборной конференции будет избран новый состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России. Из членов исполкома будет утвержден новый генеральный секретарь федерации на ближайшие четыре года.

Действующий генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран был избран президентом Международной ассоциации бокса. После избрания Кремлев заявил о том, что намерен сосредоточиться на работе в AIBA, в связи с чем оставит пост генерального секретаря Федерации бокса России.