Новости

Уведомлять о праве на льготы и выплаты Минтруд будет в шести случаях 13:53
АСВ перечислило ЦБ РФ 5,9 млрд рублей в счет погашения долга 13:53
Почта России перестала продавать пиво 13:46
Новый водозабор для Севастополя построят до конца зимы 13:40
Кабмин даст регионам 2 млрд на строительство физкультурных объектов 13:38
В КЧР наградят инструкторов, спасших троих детей при сходе лавины 13:34
Регионам выделят более 4,5 млрд рублей для сдерживания роста цен на продукты 13:28
Пермские ученые впервые создали удобрение из промышленных стоков 13:25
На льготные авиабилеты для Дальнего Востока выделят еще 5 млрд рублей 13:24
Бывший первый вице-премьер Мордовии Владимир Мазов заключен в СИЗО 13:24
29 января состоятся выборы нового гендиректора Федерации бокса России 13:23
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 13:22
Распорядиться маткапиталом проактивно можно будет чаще 13:22
Зюганов считает, что искусственный интеллект не сможет заменить депутатов 13:20
Вышел русский трейлер сериала "Кларисса" - о героине "Молчания ягнят" 13:18
Путин проведет совещание по экономическим вопросам 13:17
Зятю испанского короля смягчили тюремный режим 13:16
Жириновский: Роботы покажут, кто врет, а кто говорит правду 13:14
Мишустин сообщил о закупке препарата для онкобольных 13:12
Песков заявил об отсутствии в графике встречи Путина и Байдена 13:08
"Артек" возобновит прием детей из других регионов России 13:02
Тедеско не передумал уходить из "Спартака" после окончания сезона 12:57
Турецкому бизнесу запретили давать рекламу в Twitter 12:55
Контролер в Москве спас пассажиру автобуса жизнь 12:51
Минфин предложил снизить порог ввоза товаров для личных целей 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
21.01.2021 13:23
Рубрика: Спорт

29 января состоятся выборы нового гендиректора Федерации бокса России

Текст: Максим Домчев

29 января состоится отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, в ходе которой будет сформирован состав исполнительного комитета.

Фото: REUTERS/ Eric Bolte-USA TODAY Sports
Бой боксера Ковалева официально отменен

Из числа членов исполкома будет выбран новый генеральный секретарь организации. Конференция пройдет в онлайн-формате, говорится в пресс-релизе Федерации бокса России.

Кроме членов исполкома и руководителей Федерации бокса России, присутствовать на ней будут делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны.

В ходе отчетно-выборной конференции будет избран новый состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России. Из членов исполкома будет утвержден новый генеральный секретарь федерации на ближайшие четыре года.

Действующий генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев 12 декабря 2020 года большинством голосов делегатов из 150 стран был избран президентом Международной ассоциации бокса. После избрания Кремлев заявил о том, что намерен сосредоточиться на работе в AIBA, в связи с чем оставит пост генерального секретаря Федерации бокса России.

Спорт Бокс

Главное сегодня

Мишустин сообщил о закупке препарата для онкобольных
За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах
На льготные авиабилеты для Дальнего Востока выделят еще 5 млрд рублей
Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
COVID-19: Какие ограничения отменят в Москве с 22 января
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон