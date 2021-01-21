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21.01.2021 14:10
Рубрика: Общество

Большинство жалоб омбудсмену касается социальных вопросов

Текст: Елена Яковлева

Одно из центральных мест среди жалоб, поступающих к российскому омбудсмену занимает социальная тематика. Наиболее актуальны жалобы на жилищные и ЖКХ-проблемы (39 процентов) и на социальное обеспечение (20 процентов). Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала об этом сегодня на совместном совещании с Комитетом Совета Федерации по социальной политике, посвященном социальным гарантиям и защите граждан в рамках реализации поправок, внесенных в Конституцию РФ.

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Рейтинг социальных тематик обращений показывает, что наиболее актуальными являются проблемы в жилищной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2020 году 3 786 обращений, поступивших в адрес уполномоченного, касалось указанной проблематики. На втором месте - вопросы социального обеспечения - 1 927 обращений", - отметила Москалькова.

- Защита прав человека в социальной сфере - это, пожалуй, главный критерий оценки уровня развития общества, индикатор развития цивилизационного пространства, - сказала омбудсмен в своем выступлении.

Кроме вышеназванных жалоб, наиболее частыми темами обращений, по словам Москальковой, являются назначение пенсии и несогласия с ее размером, вопросы предоставления ежемесячных выплат и социальных льгот, материальной помощи. Порою для граждан остаются недоступными социальные учреждения, а качество созданных в них условий оставляет желать лучшего. По-прежнему важны вопросы предоставления технических средств реабилитации и развитие инфраструктуры доступной среды для инвалидов. Растут количество обращений, связанных с трудоустройством граждан - 1 393 штук в 2020 году.

В условиях пандемии потребовали мер поддержки со стороны государства здравоохранение и сфера трудовых отношений. Возникла необходимость в дополнительной защите семей с детьми, пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для решения актуальных вопросов повышения социальных гарантий Москалькова поддержала инициативу индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению уполномоченного это справедливая и необходимая мера.

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