В Багдаде произошел теракт: десятки погибших и раненых

Число погибших в результате теракта, совершенного в центре Багдада, возросло до 28. По данным телеканала "Аль-Арабия", не менее 73 человек получили ранения различной степени тяжести.

Два взрыва прогремели друг за другом в районе площади Ат-Таяран, где располагается рынок, сообщает издание. По словам представителя армии Ирака, "террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности". На место ЧП прибывают кареты скорой помощи.

Из соображений безопасности силовики перекрыли все дороги, ведущие к району в центре иракской столицы, где находятся посольства многих иностранных государств и центральные офисы госучреждений.