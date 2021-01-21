Эпидемия холеры рассудила поэта Александра Пушкина и "тысячеискусника" Алексея Оленина

Давний автор и друг журнала "Родина" Александр Павлович Вершинин, возглавляющий Российскую национальную библиотеку, предложил редакции цикл публикаций, связанных с легендарной "публичкой". В первом номере нового года - премьера проекта.

В 1831 г. Императорская публичная библиотека закрылась на пять месяцев, так как эпидемия холеры1 - эта "азиатская гостья"2 - достигла Северной столицы. Директором библиотеки тогда был Алексей Николаевич Оленин (1763-1843), бывший еще и президентом Академии художеств3. Император Александр Первый называл его "тысячеискусником"4, а Александр фон Гумбольдт, посетив Петербург5, написал, что А.Н. Оленин - "единственный универсальный ученый в России"6.

А. Варнек. Портрет А.Н. Оленина. Не ранее 1824 г.

Среди всеобщей паники, возникшей в Санкт-Петербурге, Оленин держался мужественно. В.Ф. Одоевский так писал о нем: "...в огромной шинели на плечах, в калошах на ногах, с портвейном7 в руках, с сигарой8 в зубах, с холерою на языке и между тем со спокойствием в сердце, ибо он принадлежал к числу немногих, которые во время болезни сохранили присутствие духа и хладнокровие; он прекрасно действовал и со всеусердием помогал больным"9.

Иначе и не мог себя вести в тяжелую годину этот выдающийся человек.

Обложка Дела о закрытии публичной библиотеки.

Талантлив во всем

В молодые годы Оленин, благодаря покровительству княгини Дашковой10 и императрицы Екатерины, был определен в Пажеский корпус11, затем учился воинским и словесным наукам в Дрездене, а по возвращении стал в 23 года капитаном и... членом Академии наук12. Большого парадокса в этом не было: за границей науки, история, древности и искусство не только привлекали его внимание, но и развили таланты.

Письмо на имя А.Н. Оленина.

В конце XVIII - начале XIX века жизнь Оленина отличалась чрезвычайным разнообразием. Он успел принять участие в военных кампаниях, увольняясь и возвращаясь на службу; вышел в отставку в чине полковника; перед Наполеоновским вторжением стал генералом милиции (народного ополчения). На гражданской службе служил в Госбанке, стал управляющим Монетным двором13, обер-прокурором в правительствующем Сенате, статс-секретарем в Госсовете14 - одним из ближайших сотрудников графа Сперанского15.

Служебные обязанности "не стали помехой Оленину в его научных и художественных занятиях"16. Он - археолог, знаток античности, исследователь древнего оружия, отличный рисовальщик и гравер, консультант знаменитых архитекторов.

Неизвестный художник. Гостиная Олениных в петербургском доме. 1820-е гг.

Круг друзей и завистников

После прихода Оленина в Императорскую библиотеку17 вокруг него сложился круг литераторов, ученых и художников, с которыми считался весь столичный мир18. Дома на Фонтанке19 и в Приютине20 чуть ли не ежедневно посещали знаменитости: Батюшков, Блудов, Брюлловы, Венецианов, Карамзин, Крылов, Мартос, Пушкин и т. д.

Однако близость ко двору и официальное признание, насыщенная яркая жизнь вызывали и неприязнь окружающих, людей разных школ, лагерей и кланов. Даже те, кто посещал гостеприимный дом, порой распространяли или оставляли в своих дневниках нелестные характеристики его хозяину. Алексею Николаевичу доставалось даже за его "малый рост" двенадцатилетнего ребенка21, "несоразмерный его величию". Что уж говорить о тех, кто мог споткнуться на шероховатости поведения и характера военного и чиновника, ставшего художником и ученым. Даже Пушкин после того, как ему ответили отказом на сватовство к дочке сановника - красавице Анне, не удержался и оставил потомкам в черновиках к "Евгению Онегину" такую характеристику Оленина: "о двух ногах нулек горбатый"22.

Неизвестный художник. Портрет А.Н. Оленина. Шарж. 1830-е гг.

Поэт и гражданин

Как известно, после более удачного сватовства к Наталье Гончаровой Пушкин из-за холерного карантина задержался в Болдино на три месяца. Болдинская осень стала одним из самых плодотворных периодов в его творчестве. В тот период Александру Сергеевичу приписывали и вдохновляющие поэтические "рецепты" против холерной паники23. Писатель М.Н. Макаров24 вспоминал, что поэт ему говорил: ""Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут все лекарство один courage, courage (фр. смелее, смелее) и больше ничего"... Пушкинское магическое слово courage спасло многих от холеры"25.

Портрет Пушкина. Иллюстрация Г. Траугота из книги М. Борисовой "Интереснее пешком".

Слово Пушкина - магическое, а дело Оленина - практическое. После того, как "публичку" закрыли из-за эпидемии, "нулек" вступил в бой с холерой как рядовой - не призывами, а конкретной помощью больным.

1. Первая эпидемия холеры в Петербурге началась 14 июня 1831 г. и продлилась до 5 ноября того же года. Позднее эта новая для Российской империи болезнь стала постоянной гостьей столицы.

2. Холеру именуют "азиатской гостьей", так как заболевание всегда приходило из стран Индокитайского региона.

3. А.Н. Оленин стал президентом Академии художеств в 1817 г. К этому времени он был известен как талантливый рисовальщик, художник, основатель отечественной археологии (Голубева О.Д. Оленин Алексей Николаевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 393-396).

4. Tausendknstler (нем.). См.: Государственная канцелярия, 1810-1910: ист. очерк. СПб., 1910. С. 35.

5. Гумбольдт Александр фон (1769-1859) - немецкий ученый, натуралист и путешественник, один из основателей географии как самостоятельной науки; младший брат знаменитого ученого В. фон Гумбольдта. В мае-ноябре 1829 г. путешествовал по России, посетил Урал и Сибирь, в столице познакомился с А.Н. Олениным. Итогом его путешествия стал трехтомный труд "Asie Centrale" (Paris, 1843).

6. Цит. по: Голубева О.Д. А.Н. Оленин. СПб., 1997. С. 140.

7. Среди ученых бытует мнение об уникальных лечебных свойствах натурального виноградного вина, в частности портвейна, для уничтожения холерной палочки (см., например: Вино: для здоровья или против? URL: https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/vino-dlya-zdorovya-ili-protiv/ ). Можно предположить, что портвейн был получен А.Н. Олениным от государственного и военного деятеля графа Михаила Семеновича Воронцова (1782-1856), давнего его знакомца еще по раскопкам в Крыму. М.С. Воронцов в эти годы был Новороссийским генерал-губернатором и владельцем богатейших виноградников. "Выдержанные в подвале Воронцова" крымские вина славились по всей России. В 1831 г. его адъютантом был сын А.Н. Оленина Петр Алексеевич, который и передал отцу столь необходимое "лекарство".

8. В эти годы европейские медики широко пропагандировали табак в качестве лечебного средства. Так, при эпидемии холеры в Лондоне в 1822 г. современники отмечали использование сигар в качестве профилактического средства: их курили как мужчины, так и женщины (Богданов К. Табак - лекарство от всех болезней? URL: https://ad-informandum.livejournal.com/27517.html )/.

9. Цит. по: Императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814-1914. СПб., 1914. С. 157.

10. Княгиня Дашкова Екатерина Романовна (1743-1810) - подруга и сподвижница Екатерины II, сыграла значительную роль в государственном перевороте 1762 г., приведшем на престол Екатерину Великую. Занимала высокие государственные посты, в том числе директора Санкт-Петербургской Академии наук. Первая женщина в мире, возглавившая Академию наук, инициатор создания в 1783 г. и президент Императорской Российской академии; была организатором и участником подготовки первого толкового "Словаря русского языка" (1783-1794).

11. Пажеский Его Императорского Величества корпус - престижное придворное и военно-учебное заведение Российской империи, действовавшее в Санкт-Петербурге, учрежденное в 1759 г. именным указом Елизаветы Петровны.

12. Изучая с юношеских лет русскую историю и палеографию, А.Н. Оленин в 1786 г. представил работу "Толкование многих военных старинных речений". Работа была выполнена на таком уровне, что тогда же принесла ее автору звание академика Императорской Российской академии.

13. К этому времени Монетный двор в Петербурге стал единственным в стране местом чеканки золотых и серебряных монет и изготовления медалей и знаков отличия. Удовлетворенный реорганизацией, которую провел в нем новый управляющий, Павел I наградил А.Н. Оленина большим Мальтийским командорским крестом.

14. В Госсовете в чине тайного советника А.Н. Оленин возглавлял департамент гражданских и духовных дел.

15. Граф Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) - русский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец, возглавил реформаторскую деятельность Александра I. Первый государственный секретарь в Российской империи. В связи с опалой Сперанского на должность государственного секретаря в 1812 г. был назначен А.Н. Оленин, который в 1830 г. получил чин действительного тайного советника. Подробнее о многогранной государственной службе А.Н. Оленина см.: Голубева О.Д., Михеева Г.В. 1811-1843. Алексей Николаевич Оленин // История Библиотеки в биографиях ее директоров, 1795-2005. СПб., 2006. С. 52-54.

16. Кубасов И. Оленин Алексей Николаевич // Большая биографическая энциклопедия. 2009. URL: http://biografii.niv.ru/doc/encyclopedia/biography/articles/35/olenin-aleksej-nikolaevich.htm /

17. Учрежденная 16 (27) мая 1795 г. по повелению Екатерины II первая национальная библиотека в этот период носила разные названия: Императорская библиотека, Российская Публичная библиотека, Императорская Российская библиотека. В 1810 г. А.Н. Оленин подготовил проект устава Библиотеки, отредактированный М.М. Сперанским, он 14 октября того же года получил силу закона под названием "Положение о управлении Императорскою Публичною библиотекою". Этот документ узаконил официальное название созданной библиотеки - "Императорская Публичная библиотека".

18. Литературный и художественный критик, публицист и общественный деятель, в разные годы сотрудник Императорской Публичной библиотеки Д.В. Философов метко назовет Библиотеку в оленинский период руководства ею "меценатским приютом литераторов" (Философов Д.В. Столетие Публичной библиотеки // Речь. 1914. 1 (14) янв.).

19. А.Н. Оленин жил в доме 101 на набережной реки Фонтанки. Сейчас в нем жилые помещения, административные и торговые организации.

20. "Приютом для добрых душ" называл оленинскую дачу поэт К.Н. Батюшков, посвятивший описанию дружеских встреч на ней свое стихотворение (Батюшков К.Н. Послание к А.И. Тургеневу // Батюшков К.Н. Сочинения. СПб., 1887. Т. 1. С. 281-282 (паг. 2-я)).

21. Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // Русская старина. 1899. Т. 100, N 11. С. 269.

22. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л., 1937. Т. 6: Евгений Онегин. С. 514.

23. В начале 1830-х гг. в списках ходило анонимное стихотворение "Лекарство от холеры", приписываемое некоторыми современниками А.С. Пушкину. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ. Ф. 281. Ед. хр. 24) хранится список этого стихотворения: РЕЦЕПТ ОТ ХОЛЕРЫ Возьми разсудка восемь гранов, Пять лотов сердца доброты, Шесть драхм сердечных минералов, И стольких мыслей простоты, Толки все это камнем веры, Прибавь терпения без меры, Сквозь сито совести просей, И в чашу мудрости глубоку Сто унций умственного соку На специи сии налей, Покрой игрой воображенья, Молитвой теплою согрей. Тогда ты в этом эликсире Найдешь все то, что нужно в мире С блаженством лестным для людей, Садись пред зеркалом природы, Сочти лета свои и годы И понемножку капли пей. А. Пушкин Однако сегодня исследователи выдвигают убедительные доводы, не подтверждающие авторство поэта (см., например: Дубровский А.В. Нуждался ли Пушкин в защите Гоголя? (к вопросу об авторстве "Лекарства от холеры". URL: http://domgogolya.ru/science/researches/1066/#25 ).

24. Макаров Михаил Николаевич (1785?-1847) - русский фольклорист, писатель и лексикограф.