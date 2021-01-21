ФИФА выступила против создания европейской Суперлиги

Международная федерация футбола выступила против идеи создания европейской Суперлиги, которая продвигается ведущими клубами континента.

Заявление ФИФА о планах создания Суперлиги опубликовано на сайте организации. В нем говорится, что ФИФА и входящие в нее шесть футбольных конфедераций выступают против этой идеи.

В тексте заявления говорится о том, что участники подобного турнира после этого не получат права играть в турнирах под эгидой ФИФА, УЕФА и других конфедераций. То есть не смогут выступать на чемпионатах мира, Европы, континентальных турнирах сборных и клубов.

"В свете недавних публикаций в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, как следствие, не будет допущен к участию в любом соревновании, организованном ФИФА или соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении.

Согласно уставу ФИФА все соревнования должны быть организованы и признаны Международной федерацией футбола или конфедерациями.

"Конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате единственным клубным соревнованием во всем мире, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями, единственными клубными континентальными соревнованиями", - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось о желании топ-клубов Европы организовать европейскую Суперлигу, в которую войдут до 18 клубов, а матчи турнира пройдут параллельно с национальными чемпионатами и еврокубками. В планах организаторов начать новый турнир не ранее 2022 года. Сообщалось, что участие в европейской Суперлиге позволит клубам значительно больше зарабатывать.