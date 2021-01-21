Тщательно законспирированная контора предлагает особо состоятельным гражданам буквально купить любовь. Вроде как есть одна девушка волшебная, все в неё с первого взгляда неизбежно влюбляются. Без памяти, по самые уши. Первая встреча - бесплатно, каждая следующая - уже за деньги. Особо состоятельные граждане исправно платят, а потом всё заканчивается плачевно: кто руки на себя наложит, кто от сердечного приступа помрёт, кто в монастырь уйдёт, кто рассудком помрачится. Молва о конторе недобрая распространяется, но от клиентов отбоя нет. Им же, бизнесменам этим, миллионерам, владельцам заводов, газет, пароходов, только того и надо - любви. Всё ведь у них есть, а любви - настоящей, чистой - нет. А кроме того, они же тупенькие все до единого, как лемминги, вот и выстраиваются послушно в очередь.

Вышеописанная фантастическая схема обогащения, вокруг которой накручен сюжет мелодрамы "Корпорация Ad Libitum", не лишена изъянов, необоснованных допущений и вызывает массу вопросов, остающихся без ответов. Но по крайней мере, надо признать, оригинальна. Придумала её Полина Ольденбург, особа весьма и весьма интересная, творческая, во многих областях искусств преуспевающая. Полина Ольденбург - сценаристка и режиссёр, "Корпорация Ad Libitum" - её дебют. Также Полина Ольденбург - художница. Рисует прелестные примитивистские картиночки легкомысленного содержания. Ещё у Полины Ольденбург имеется собственная группа, где она солирует, называется OLDENBURG и играет, как следует из описания в официальном паблике, "мелодичный рок с пронзительными текстами о любви". Ну и, само собой, Полина Ольденбург - поэтесса.

Все перечисленные грани необъятного таланта Полины Ольденбург её фильмом выгодно подсвечиваются: "мелодичный рок с пронзительными текстами о любви" звучит как за кадром, так и в кадре (посещение концерта группы OLDENBURG входит в обязательную программу), а картиночки по сюжету принадлежат кисти второстепенного персонажа - невесты главного героя. О них устами другого второстепенного персонажа сообщается, что они суть "зафиксированная философия" и "застывшие грёзы".

Главный герой - бесстрашный тележурналист Герман Крылов, который берётся расследовать деятельность загадочной организации. Он находит офис злодеев, заключает там контракт, встречается на следующий день с волшебной девушкой и, не поверите, влюбляется. Притом что у него, как было сказано выше, уже есть невеста. А волшебная девушка без следа исчезает, и бесстрашный тележурналист Герман Крылов бросает всё и принимается её искать. Чем занимается практически всю оставшуюся часть фильма, крича на всех подряд и катаясь по летней Москве на дорогом автомобиле. К финалу выясняется, что корпорация Ad Libitum - немного не то, чем кажется (в частности, упоминается косвенная причастность фашистов-оккультистов), как и волшебная девушка.

"Корпорация Ad Libitum" относится к той замечательной породе кинопроизведений, которые непроизвольно смешат. Хотя и воображает порой из себя триллер, отчего только смешнее становится. Одной из внезапных зацепок в поисках волшебной девушки, например, служит рекламный ролик, случайно попадающийся на глаза главному герою, где она с неподражаемым выражением нездоровой эйфории на лице кусает шоколадку. Периодически мытарства влюблённого тележурналиста прерываются на монологи о любви, произносимые с чувством, с толком, с расстановкой напряжённо глядящими в камеру мужчинами. Есть сцены игры в мафию, концептуально значимые. И не менее концептуально значимая сцена на выставке, где двое манерных художников беседуют с помощью наугад выбранных умных слов.

При этом фильм совсем не вызывает отрицательных эмоций, а только положительные. Им вполне можно умиляться - как увлечённо гоняющемуся за собственным хвостом пёсику, или изображениям пухлых котиков в рамочках, которые в широком ассортименте представлены на любом вернисаже (как и подобная картиночкам Полины Ольтенбург живопись), или бульварному дамскому роману, который читает ваша бабушка и который вы от нечего делать забавы ради решили пролистать. Обезоруживающе непосредственная романтичная дребедень, с важным видом, надув румяные щёчки, лопочущая что-то глубокомысленное про то, что любовь такая непростая штука. И, главное, всё как у взрослых: целая зловещая корпорация с фашистами-оккультистами, "Сплин" в саундтреке. Ну не чудо ли?

2.5