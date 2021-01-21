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21.01.2021 16:28
Рубрика: Власть

МИД: РФ призывает скорее восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке

Текст: Диана Ковалева
Россия призывает США в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для восстановления связи в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

"Еще раз обращаемся к Вашингтону: (призываем - прим. "РГ") предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке. Хотела бы подчеркнуть, что многие граждане, которые обращаются в генконсульство, - это граждане США. Вы усложняете жизнь в том числе и им", - заявила Захарова на брифинге.

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Дипломат также выразила надежду, что сложившаяся ситуация не является "приглашением к взаимности с американской стороны".

"Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления", - заявила Захарова.

Ранее в российском генконсульстве в Нью-Йорке сообщили, что в дипмиссии уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой. Кроме того, в январе этого года были отключены телефонные линии, а также появились проблемы в работе интернета и сотовой связи.

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