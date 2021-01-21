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21.01.2021 20:33
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 3,6 тысячи военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 164 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 26 483 человек.

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По сведениям на 21 января, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 99 253 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 633 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувшую среду и несколькими днями ранее. 1 816 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сорок девять человек изолированы по месту службы. Двадцать девять лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 739 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 10 человек, в состоянии средней тяжести -11 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 14 946 пациентам, 5 314 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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