"Патриоты России" поддержали идею создания новой объединенной партии

Политсовет "Патриотов России" принял решение об объединении со "Справедливой Россией" и "За правду". На съезде, который пройдет 22 февраля, будет принято окончательное решение о создании единой партии.

"Патриоты России" считают необходимым поддержать предложение о создании новой политической силы - партии, объединяющей всех, кто считает себя истинным патриотом нашей страны. Объединить в своих рядах социалистические, социал-демократические, коммунистические и другие общественные организации, партии, граждан", - говорится в политическом заявлении совета, текст которого приводит ТАСС.

Как сообщил лидер партии Геннадий Семигин, съезд "Патриотов России", который может в соответствии с уставом принять окончательное решение об объединении в единую партию, намечен на 22 февраля. На нем также планируется принять документы, которые будут направлены в Минюст РФ. Отметим, что съезд "Справедливой России" также запланирован на 22 февраля.

В эфире "Россия 24" Семигин также заявил, что новое объединение ставит задачу стать второй партией в стране. По его словам, их электорат - это все, кто считает себя патриотами страны.

Напомним, что сегодня центральный комитет партии Захара Прилепина "За правду" уже поддержал начало официальных переговоров об объединении со "Справедливой Россией" и "Патриотами России". А вечером состоится заседание президиума центрального совета справедливороссов, где также обсудят объединение трех партий.