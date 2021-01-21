Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

Пятнадцать человек погибли и еще пять пострадали при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС Украины.

"Двадцать первого января в Харькове... в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже​​​. По состоянию на 16:14 (17:14 по Москве - прим. "РГ") пожар локализован на площади 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасены и госпитализированы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 28 спасателей и семь единиц техники. Ранее сегодня ведомство также сообщило, что пять человек пострадали.

Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.