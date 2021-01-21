Путин заявил о снижении безработицы

Безработица снижается, во время эпидемии коронавируса удалось не допустить ее всплеска благодаря мерам поддержки. Но ее уровень все равно высокий, и нужно добиться полного восстановления рынка труда к концу года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы", - констатировал Владимир Путин. "В напряженный период эпидемии нам удалось не допустить ее резкого всплеска. Это было сделано в том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, на местах", - напомнил он.

"После максимума в 6,4 процента в августе безработица снизилась до 6,3 процента в октябре, а в ноябре - уже 6,1 процента. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году", - сравнил Путин.

Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости, поручил президент. К концу года необходимо добиться полного восстановления рынка труда, заявил он. Такая задача перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена, указал Путин.