Контролер в Москве спас пассажиру автобуса жизнь

В столице один из пассажиров городского автобуса почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Это вовремя увидел контролер Сергей Кочкин.

Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта, это случилось в автобусе №43. Контролер помог мужчине выйти на улицу, вызвал бригаду"скорой помощи" и вместе с ним дождался приезда врачей. Медики осмотрели пассажира и поставили предварительный диагноз - сердечный приступ.

- И хоть сам Сергей уверен, что не сделал ничего особенного, мы с ним не согласимся, - отмечают в дептрансе. - Заметить, придать значение и помочь в самый нужный момент - стоит очень дорого.