Москвичам посоветовали обходить дома с сосульками на крышах

Снегопад, обрушившийся на столицу, завершится к утру пятницы. Лишний снег на крышах может привести к сходу снежных масс, падению сосулек. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Как сообщила метеоролог, он был прогнозируем еще в начале недели. "Снегопад связан с приближением теплого атмосферного фронта Атлантического циклона. Завершится под утро пятницы. На город за это время выпадет в общей сложности до 4-5 см снега, - рассказала Позднякова. - При этом температура воздуха будет постепенно повышаться. Так, если в четверг утром было -13, то к вечеру потеплеет до -6. А днем в пятницу - до +1...+2. Такая температура будет на 8-10 градусов выше нормы".

По словам Поздняковой, потепление может привести к гололедице на дорогах в ночь на пятницу. Также из-за потепления прогнозируется образование сосулек и наледи, возможен сход с крыш снежных масс. "Посоветую всем москвичам внимательнее смотреть не только под ноги, но и на крыши зданий, по возможности обходить те, где есть снег и образовались сосульки, - сказала Позднякова. - Это убережет от несчастных случаев".

По словам Поздняковой, теплая погода сохранится до понедельника. Временами возможны кратковременные осадки в виде снега с дождем.