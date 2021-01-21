На севере Москвы запустят новые трамваи

Новые низкопольные трамваи начнут курсировать на севере и северо-западе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Из 59 новых низкопольных трамваев - 19 трехсекционных и 40 односекционных. Трехсекционные будут работать на линиях, где выше пассажиропоток.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, односекционные трамваи, которые придут в Краснопресненское депо, станут первыми полностью низкопольными односекционными трамваями в городе.

"Они больше предыдущего поколения: такие трамваи вмещают 110 человек, а сидя в них могут ездить на 18% больше пассажиров", - сказал заммэра.