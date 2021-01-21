Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Подмосковье

Прокуратура начала проверку по факту аварии с автобусом в подмосковной Электростали. ДТП произошло 21 января около 08:00. Автобус, перевозивший 20 пассажиров, врезался в угол кинотеатра "Современник".

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в городском округе Электросталь. Проведение проверки поручено прокуратуре Электростали Московской области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Авария произошла на улице Тевосяна. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса №8 не справился с управлением. По данным чрезвычайных служб, в ДТП пострадали 10 пассажиров. Хотя ранее ГУ МВД России по Московской области сообщало о шести пострадавших.