В ЦОДД объяснили 10-балльные пробки в Москве

Неблагоприятные метеоусловия и дорожные работы на ряде магистралей стали причинами 10-балльных пробок в четверг вечером в Москве. Об этом заявили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Коммунальные службы едва справились с последствиями прошлого снегопада, как мы получили новую порцию снега, - заявили в ЦОДД. - В результате - закономерные 10 баллов в вечерний час пик, согласно оценке Яндекса".

Из-за снегопада по всему городу отмечалось множество мелких ДТП. Частично повлияли на ситуацию ремонтные работы на Шоссейной улице, Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту.

Десятибалльные пробки в Москве зафиксировали впервые с марта 2019 года. Максимальная загрузка дорог отмечалась в течение 27 минут.