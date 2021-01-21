Сахалинка заплатила 3 млн рублей "полицейским" за икру

Предпринимательница из Южно-Сахалинска отдала три миллиона рублей мошенникам, представившимся полицейскими. Лже-правоохранители обещали женщине помочь вернуть товар, ранее изъятый у нее за нарушение.

У сахалинки была обнаружена лососевая икра без маркировки. Деликатес забрали и начали в проверку. Об этой ситуации предпринимательница рассказала своему знакомому, а тот свел ее с двумя людьми, которые якобы могли помочь решить вопрос.

"Они позвонили женщине по телефону и представились сотрудниками правоохранительных органов. Новые знакомые пообещали оказать содействие в возврате продукции и запросили за свои услуги три миллиона рублей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы женщина поверила, что действительно общается с правоохранителям, ей показали смонтированный в графическом редакторе снимок, на котором один из ее собеседников был в полицейской форме.

Сахалинка отдала крупную сумму, но через некоторое время у нее запросили еще один миллион рублей. В этот момент она поняла, что оказалась жертвой мошенников и обратилась в полицию. Договорившись о встрече в кафе, она под контролем оперативников передала "полицейским" деньги, после чего тех задержали настоящие сотрудники органов. Подозреваемые находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).