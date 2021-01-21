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21.01.2021 08:18
Рубрика: Происшествия

Семья избитого в полиции до смерти приморца получит 2 млн рублей

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке суд удовлетворил иск родителей погибшего после избиения в отделе полиции мужчины и постановил выплатить им два миллиона рублей компенсации, сообщает РИА Новости.

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В феврале 2019 года в столице Приморья были осуждены бывший оперуполномоченный и его общественный помощник. Они отправились на 13 и 8 лет соответственно в колонию строго режима за избиение задержанного.

Сам инцидент произошел в сентябре 2016 года. Тогда потерпевшего доставили в полицию якобы для установления обстоятельств покупки им наркотика, избили, а затем вынесли на улицу, где он умер от кровопотери.

Иск родителей умершего Людмилы и Сергея Паутовых к МВД РФ, УМВД по Владивостоку был частично удовлетворен 20 января. Им заплатят два миллиона компенсации морального вреда и возместят расходы, связанные с погребением.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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