Фото: Туманная радуга появилась в небе над Кировской областью

Редкое природное явление второй день наблюдают жители Кировской области. В небе над регионом появилась зимняя туманная радуга, сообщается в группе ВКонтакте "Любительская метеорология в Кирове".

Ее успели запечатлеть в Опаринском районе, на трассе "Юрья-Опарино", в селе Красном Даровского района.

Зимняя туманная радуга представляет собой широкую блестящую дугу, которая появляется в результате рассеяния света на каплях воды, которые по размеру гораздо меньше тех, что бывают в воздухе при образовании обычной радуги.