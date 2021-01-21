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21.01.2021 19:42
Рубрика: Происшествия

В Пензе завели дело об убийстве охотника по неосторожности

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Трагедия произошла у села Усть-Каремша Нижнеломовского района Пензенской области. Во время охоты на кабана один мужчина подстрелил другого. От потери крови раненый скончался по дороге в больницу, куда его пытался доставить подозреваемый.

В Хабаровском крае тигр убил охотника

Как пояснили в СУ СК по Пензенской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 50-летнего пензенца. В лесу во время охоты он обнаружил свежие следы кабана и, услышав шорох в кустах, произвел выстрел из гладкоствольного ружья "Вепрь-1В". Но попал в ногу другому охотнику 1966 года рождения. Потерпевший скончался от кровопотери, вызванной огнестрельным ранением.

Подозреваемый имел разрешение на приобретение и хранение оружия в соответствии с законом. По делу проводятся следственные действия.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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