В Пермском крае создали настольную игру за 200 тысяч рублей

В Пермском крае создали настольную игру "ПерспектиВЫ", с помощью которой можно ознакомиться с молодежными мероприятиями регионального и всероссийского уровня. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Судя по информации с сайта госзакупок, создание настольной игры обошлось краевому бюджету почти в 202 тысячи рублей.

Участники игры начинают ход с сектора "Пермский период". Далее идут поля форумов "Таврида", "Территория смыслов", "Дигория", "Евразия Global".

Игроков "ПерспектиВЫ" ждут задачи на логику, творческое мышление, поиск информации, а также самые разнообразные задания. Среди них, например, выполнение упражнения планка или исполнение известной песни. Для победы игрокам предстоит собрать полезные ресурсы, такие как идеи, команду, связи.