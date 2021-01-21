В Самарской области высокопоставленный полицейский осужден за взятку

Бывшего замначальника управления экономической безопасности ГУ МВД России по Самарской области Дениса Зотова признали виновным в получении крупной взятки. Об этом "Интерфаксу" рассказал руководитель СУ СК России по региону Валерий Самодайкин.

- Установлено, что Зотов получил от своего подчиненного 500 тысяч рублей за попустительство по службе, - уточнил глава ведомства.

Суд приговорил высокопоставленного экс-полицейского к 3,5 годам колонии строго режима, добавил Валерий Самодайкин.

Следствие доказало, что, будучи замначальника управления экономической безопасности ГУ МВД России по региону, Денис Зотов получил взятку от своего подчиненного. Тот курировал расследуемое дело о мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2020 года.