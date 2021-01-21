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21.01.2021 14:02
Рубрика: Власть

Глава СК поручил устранить нарушения жилищных прав сирот в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Служебная проверка назначена в следственном управлении СК по Кузбассу после обращения жительницы региона с жалобой к главе ведомства Александру Бастрыкину.

Девушку-сироту незаконно исключили из очереди на жилье. Она попросила помощи у местных следственных органов, однако, как сообщает пресс-служба СК, те подошли к жалобе формально. О ситуации заявительница рассказала Александру Бастрыкину лично во время приема граждан в режиме видеоконференцсвязи. К слову, с аналогичной проблемой обратилась и мать шестерых детей из Курской области.

Фото: Пресс-служба ГП РФ
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Председатель СК напомнил, что в конце прошлого года были озвучены поручения руководства страны, а также выработаны предложения и алгоритм действий следственных органов по вопиющим фактам нарушения жилищных прав совершеннолетних сирот. На первое января 2020-го в России, по официальным данным, в очереди на жилье стояло 182 тысячи сирот (плюс семь тысяч к 2019 году). Госфинансирование на решение проблемы в 2020 году увеличили на десять процентов. Однако тревожит большое количество судебных решений по искам сирот, до сих пор не справивших новоселье. По мнению главы СК, всему виной отсутствие на местах программ, позволяющих привлекать застройщиков и продавцов квартир на вторичном рынке. В итоге выделенные средства остаются не востребованными.

Так, в Кузбассе в начале прошлого года в очередниках числилось более девяти тысяч сирот, а квартиры получили только одиннадцать процентов (805 человек). И хотя органы исполнительной власти отчитываются о практически стопроцентном освоении бюджетных денег (на эти цели было выделено свыше 1,7 миллиарда рублей), очередь почти не движется. По мнению Александра Бастрыкина, налицо как минимум признаки халатности должностных лиц. А задача следственных органов - разбираться в причинах слабого освоения средств, изучать, на какие цели они идут, проверять, все ли купленные квартиры переданы сиротам. Но, увы, нередко даже если это происходит, далеко не все жилье пригодно для жизни.

Александр Бастрыкин распорядился провести служебные проверки в следственных управлениях СК России Кемеровской и Курской областей.

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