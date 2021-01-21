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21.01.2021 06:38
Рубрика: Власть

Не сбавляя оборотов

Господдержку малого и среднего бизнеса сохранят и расширят
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 11(8362)
В прошлом году в сибирских регионах выросло кредитование малого и среднего бизнеса. Не последнюю роль в этом сыграли и льготные программы, которые предлагали финансовые институты, а также федеральные и региональные меры поддержки МСБ, введенные из-за пандемии коронавируса.
Малым предприятиям удалось пережить пик пандемии во многом благодаря господдержке. Фото: Татьяна Кравченко Малым предприятиям удалось пережить пик пандемии во многом благодаря господдержке. Фото: Татьяна Кравченко
Малым предприятиям удалось пережить пик пандемии во многом благодаря господдержке. Фото: Татьяна Кравченко

В Новосибирской области на долю "малышей" пришлось 53 процента общего объема кредитования бизнеса - это значительно выше, чем в среднем в Сибирском федеральном округе (32 процента) и в России в целом (десять процентов). Сибирское Главное управление Банка России отмечает, что это максимальный показатель за последние пять лет.

Так, за десять месяцев прошлого года банки выдали малым и средним предприятиям Новосибирской области кредитов на 179 миллиардов рублей, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2019-го. При этом кредитование крупного бизнеса сократилось, но за счет МСП общий показатель остался в положительной зоне.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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В целом же Новосибирская область по объему кредитования МСП находится на седьмом месте в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Татарстана, Свердловской области и Краснодарского края.

- На динамику кредитования малого и среднего бизнеса повлияли льготные программы, - отмечает первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. - Напомним, что до 1 ноября прошлого года предприятия могли обратиться за льготными кредитами на возобновление деятельности. Если к 1 марта 2021-го бизнес сохранит не менее девяноста процентов штатной численности сотрудников, зафиксированной на 1 июня 2020 года, то банк полностью спишет основной долг и проценты по кредиту. Сейчас начался период наблюдения, когда банки контролируют, сколько человек работает на предприятиях, получивших такие кредиты. Он продлится до 1 апреля 2021-го.

Напомним, что такие кредиты фининституты выдавали под беспрецедентные два процента годовых.

Крупные банки в этом году также продолжили реализацию льготных госпрограмм кредитования МСП, однако, согласно скорректированному постановлению правительства N 1764, ставка будет не более семи процентов.

- После внесения изменений в гоcпрограмму максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка Банка России (на дату заключения договора), увеличенная не более чем на 2,75 процентных пункта. С учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту составит семь процентов, - пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Это ниже среднерыночной ставки по кредитам со сроком более одного года, составляющей 8,17 процента.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Малый бизнес показал большие результаты

Приоритетные отрасли, на которые ориентирована льготная программа кредитования, - это сельское хозяйство, туризм, строительство, водоснабжение, образование, здравоохранение, бизнес в области культуры и спорта.

Льготное финансирование предусмотрено на пополнение оборотных средств (сроком до трех лет), на инвестиционную деятельность (до десяти лет), а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование.

- Быстрая реализация программы минэкономразвития РФ банками позволит клиентам развиваться и преодолеть последствия пандемии, - полагает заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

- За время своего действия "Программа 1764" обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Спрос на нее всегда высокий - инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики - обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других, - подчеркивает заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Однако, как показал опрос, проведенный банком "Открытие" среди российских предпринимателей во второй половине прошлого года, до 23 процентов компаний из числа респондентов испытывали трудности из-за пандемии, у них сократились объемы заказов, выросли долги. Более шестидесяти процентов сократили обороты. В то же время с четырех до девяти процентов выросла доля компаний, нашедших новую нишу, - в основном это отрасли образования и транспорта. Наиболее серьезными проблемами представители малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения и спроса, отсутствие клиентской базы.

Мерами господдержки во время пандемийных ограничений воспользовалась только четверть участников опроса. Треть компаний планировала это сделать, но их заявки отклонили. И лишь 24 процента опрошенных брали кредиты.

Этому тоже есть объяснение. При многообразии мер поддержки не все представители МСП смогли ими воспользоваться. Причин здесь несколько. Это и недоверие финансовым институтам, не всегда понятные и прозрачные условия кредитования. Кроме того, число институтов, готовых оказать поддержку, как ни странно, не радует, а настораживает - возникает вопрос: к кому же обратиться? С этим согласны в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Ее президент Сергей Катырин на "Деловом завтраке" с журналистами "РГ", прошедшем в режиме ВКС, отметил, что нужна реорганизация системы институтов развития.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает

- Они создавались хаотично. В разное время, с разными целями. В итоге их насчитывается более полусотни. Сейчас наводим порядок. Несколько институтов развития переданы Внешэкономбанку, некоторые функции - министерствам и ведомствам. ТПП подготовила свои предложения. Институты развития должны быть удобными и эффективными для предпринимателей, должны отчитываться за каждую копейку, которую государство дает для поддержки бизнеса. Надо, чтобы бизнес мог работать с институтами развития без посредников. А сейчас их тьма, которые готовят какие-то справки, зачем-то воспитывают, перевоспитывают, - отметил Сергей Катырин.

Правительство Новосибирской области в этом году тоже пошло на расширение мер гос-поддержки МСБ, одобрив изменения в региональный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства". Как сообщил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Вадим Васильев, теперь господдержка распространится на новые категории - самозанятых и представителей социального предпринимательства.

Кроме того, актуализирована инфраструктура поддержки МСП, в нее включены торгово-промышленные палаты.

В дополнение к федеральным мерам поддержки правительство Новосибирской области разработало региональные. Общий объем средств, предоставленных в рамках традиционных и так называемых "коронавирусных" мер, на конец августа 2020-го составил девятнадцать миллиардов рублей. Востребованными оказались субсидии на сохранение коллективов малых и средних предприятий - в апреле-мае их получила почти 41 тысяча МСП на общую сумму два миллиарда рублей.

- МСБ входит в пятерку самых крупных налогоплательщиков региона. Потери от пандемии здесь намного ниже, чем в среднем по стране, так как мы бережно относились к этой сфере экономики, принимали очень взвешенные решения по снятию ограничений на отдельные виды деятельности и параллельному введению дополнительных санитарных мер, - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Между тем

Субъекты МСП, которые относятся к перечню пострадавших от пандемии отраслей, до 30 сентября 2020 года могли получить отсрочку в выплате кредита по закону о кредитных каникулах. Чтобы оказать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать кредиты МСП по собственным программам до 31 марта 2021 года включительно (это относится и к повторным реструктуризациям).

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