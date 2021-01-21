СК завел уголовные дела по итогам проверки колонии в Иркутской области

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 6 в Иркутске. Также возбуждено дело по факту халатности должностных лиц ИК-6, вследствие которой был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего осужденного.

Напомним, о противоправных действиях заключенных ИК-6 над сокамерником стало известно в ходе проверки ФСИН в учреждениях пенитенциарной системы Иркутской области. Проверка ведется с 18 января. Пострадавший был экстренно госпитализирован в областную больницу.

На место были вызваны сотрудники регионального СКР, материалы проверки были переданы следствию. Руководство ИК-6 было отстранено от работы на время проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.