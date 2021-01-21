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21.01.2021 14:34
Рубрика: Власть

Стратегические "Ярсы" вышли на маршруты патрулирования в Иркутской области

Текст: Юрий Гаврилов
В Ракетных войсках стратегического назначения началось первое в этом году учение, предусматривающее вывод на маршруты боевого патрулирования автономных пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

Решением различных учебно-боевых задач в условиях экстремально низких температур в течение месяца будут заниматься военнослужащие самого восточного соединения РВСН - Иркутской ракетной дивизии. В Минобороны РФ сообщили, что к учению привлекут более 2 тысяч солдат и офицеров, а также около 200 единиц техники.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Для прикрытия стратегических "Ярсов" создали спецмашины маскировки и защиты

Там уточнили, какие именно задачи предстоит решать стратегическим ракетчикам. В этом списке - приведение частей и подразделений в высшие степени боеготовности, выполнение маневров на маршрутах боевого патрулирования, противодействие условным диверсионным формированиям, работа в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

Известно, что командование задействует в учении около десятка образцов перспективной специальной техники, в том числе предназначенных инженерным подразделениям, ротам охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты. Речь, в том числе, идет о боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М", машине дистанционного разминирования "Листва" и машине инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ".

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