Стратегические "Ярсы" вышли на маршруты патрулирования в Иркутской области

В Ракетных войсках стратегического назначения началось первое в этом году учение, предусматривающее вывод на маршруты боевого патрулирования автономных пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

Решением различных учебно-боевых задач в условиях экстремально низких температур в течение месяца будут заниматься военнослужащие самого восточного соединения РВСН - Иркутской ракетной дивизии. В Минобороны РФ сообщили, что к учению привлекут более 2 тысяч солдат и офицеров, а также около 200 единиц техники.

Там уточнили, какие именно задачи предстоит решать стратегическим ракетчикам. В этом списке - приведение частей и подразделений в высшие степени боеготовности, выполнение маневров на маршрутах боевого патрулирования, противодействие условным диверсионным формированиям, работа в условиях активного радиоэлектронного подавления в районах дислокации войск.

Известно, что командование задействует в учении около десятка образцов перспективной специальной техники, в том числе предназначенных инженерным подразделениям, ротам охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты. Речь, в том числе, идет о боевой противодиверсионной машине "Тайфун-М", машине дистанционного разминирования "Листва" и машине инженерного обеспечения и маскировки "МИОМ".