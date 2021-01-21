В Красноярске вновь ввели режим "черного неба"

В Красноярске в очередной раз ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, который продлится до вечера пятницы, 22 января.

В городе установилась безветренная погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Как сообщает ТАСС, режим НМУ, известный также как режим "черного неба", вводится в Красноярске во второй раз с начала 2021 года.

Пока состояние воздуха не ухудшилось, отметили в Центре реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края.

Отметим, что состояние неблагоприятных метеоусловий в Красноярске объявляли также в конце прошлого года, когда в субъекте установилась морозная погода.