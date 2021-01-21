В Сибири сотрудника ДПС заподозрили в краже денег у погибшей в ДТП женщины

В Новосибирской области сотрудника ДПС заподозрили в хищении 250 тысяч рублей при оформлении ДТП. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, деньги находились в сумке женщины, которая погибла в аварии.

По предварительным данным, речь идет о ДТП, которое произошло еще 10 октября прошлого года в Карасукском районе Новосибирской области. Toyota, которой управляла 44-летняя женщина-предприниматель, по неизвестной причине внезапно слетела с дороги и опрокинулась. Водитель погибла на месте.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области установлен факт противоправного деяния. По предварительной информации, один из сотрудников, участвующий в оформлении дорожно-транспортного происшествия, похитил денежные средства в размере 250 тысяч рублей из сумки, принадлежащей погибшей в автоаварии, - сообщили в полиции.

Материалы, которые были собраны оперативниками, уже направлены в Следственное управление СКР по Новосибирской области. В ближайшее время по ним должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Если информация подтвердится, сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Также дисциплинарное наказание ждет и его непосредственных руководителей.