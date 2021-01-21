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21.01.2021,  
12:07
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Истребители Балтийского флота провели воздушные бои над морем

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Над Балтийским морем у калининградского побережья прошли условные воздушные бои истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота.

Полеты были плановыми, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению "вражеских" самолетов.

При выполнении различных элементов боевой подготовки в небе отрабатывалась техника пилотирования. Наступательные и оборонительные маневры летчики проводили на разных высотах и в различное время суток.

Как подчеркнули в ведомстве, маршруты полетов российских истребителей были согласованы с органами управления воздушным движением и осуществлялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Между тем

Накануне летчики всех типов летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота провели первые в этом году плановые полеты над материковой частью области и над морем. Отработку задач по предназначению провели экипажи самолетов Су-30СМ, Су-24, Су-27, ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27. В общей сложности в полетах морской авиации было задействовано около 30 летательных аппаратов.

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