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21.01.2021,  
10:34
Текст:  Антон Валагин

На фрегат "Адмирал Головко" погрузили отечественные газовые турбины

Северная верфь загрузила на строящийся фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" отечественные газовые турбины и редукторы. Корабль станет первым в своем классе, оснащенным полностью российской силовой установкой, отметил портал Судостроение.

Для монтажа массивных агрегатов были демонтированы три палубы и переборки над кормовым машинным отделением фрегата. Более легкие турбины загрузили с берега, для транспортировки значительно более тяжелых редукторов пришлось задействовать плавкран - грузоподъемности механизмов на набережной оказалось недостаточно.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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- Погрузка этих агрегатов - технологически сложная операция, потребовавшая большой точности и очень тщательной подготовки. Следующие несколько месяцев верфь будет заниматься монтажом и центровкой газотурбинных агрегатов, - рассказали на предприятии.

"Адмирал Головко" - третий фрегат проекта 22350. На двух предыдущих: "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", - установлены турбины украинского производства. Газовые турбины являются форсажными двигателями фрегата. В качестве маршевых используются дизели Коломенского завода. Редукторы поставляет завод "Звезда".

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