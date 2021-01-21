В Петербурге экомобили начали принимать бытовую химию

В Санкт-Петербурге расширен список опасных отходов, которые горожане могут сдать в экомобили. Теперь кроме батареек, ламп, ртутных термометров и оргтехники экомобили принимают и бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности. Об этом "РГ" сообщили в Комитете по благоустройству города.

Собранные раздельно опасные отходы отвозятся на лицензированное предприятие, где проходят переработку и безопасную для экологии утилизацию.

В прошлом году в Петербурге с помощью экобоксов и экомобилей было собрано 89 тонн опасных отходов, в том числе 23 тонны ламп, более 63 тонн батареек, две тонны оргтехники и почти 900 килограммов термометров.

- Расширение списка опасных отходов - нужное и очень востребованное дело. Бытовая химия содержит множество опасных веществ, поэтому крайне нежелательно, чтобы она оказывалась среди обычного мусора, - отметил Юрий Шевчук, председатель общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест".