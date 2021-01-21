Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило горожан о сильном снегопаде. В ведомстве попросили граждан без необходимости не выезжать из дома.

Особенно внимательными спасатели попросили быть автолюбителей. Водителей призвали не использовать экстренное торможение и пережидать снегопад со включенным аварийными сигналами.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook сообщил, что снегопад будет вызван циклоном "Кристоф", который движется в Северную столицу из стран Евросоюза.

По оценкам метеоролога, температура воздуха в Петербурге составит минус 6 - минус 8 градусов по Цельсию, также будет понижаться атмосферное давление.