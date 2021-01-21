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21.01.2021 09:58
Рубрика: Власть

В Петербурге впервые за 1,5 года прошел развод почетного караула ЗВО

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония развода роты Почетного караула ЗВО. Ее посвятили 60-летию со дня формирования подразделения.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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На плац-концерте военнослужащие предстали в парадной форме, шитой нитями пятипроцентного золочения, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Они показали строевые приемы с оружием.

Особой интерес вызывают элементы штыковой атаки времен Александра Суворова, а также кручение карабина с многочисленными оборотами в воздухе и вокруг своей оси.

Виртуозное владение самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года калибра 7,62 миллиметра является главной изюминкой плац-концерта. Сами карабины начищены до блеска, их детали хромированы, а некоторые выполнены из деревьев белых пород.

После плац-концерта прошла церемония развода знаменной группы и роты Почетного караула.

Справка "РГ"

Рота Почетного караула была сформирована 20 января 1961 года. Она обеспечивает проведение различных официальных торжественных ритуалов с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе.

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