"Россети Кубань" подключили в 2020 году к электросетям 22 тысячи потребителей

Свыше 22 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея присоединены к сетям компании "Россети Кубань" в течение 2020 года. Общий объем выданной мощности составил 655 МВт. В числе новых абонентов - объекты социальной инфраструктуры, учреждения здравоохранения и временные госпитали, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Также электроэнергией обеспечены новые жилые комплексы, агропромышленные предприятия, спорткомплексы.

Основная часть заявок на присоединение к сетям компании традиционно пришлась на Краснодар, Сочи и Новороссийск. Существенный рост потребностей на техприсоединение по итогам прошлого года отмечен в Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Республики Адыгея. Это связано с жилой застройкой и развитием промышленных производств.

Особое внимание было уделено присоединению и увеличению мощности медицинских объектов. Дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения больных с CОVID-19. Дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В. К. Красовитова, краевая клиническая больница № 2, а также Кущевская, Темрюкская и Ленинградская центральные районные больницы, городская поликлиника № 2 г. Сочи, ряд объектов здравоохранения в других районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Среди крупных промышленных предприятий, получивших или увеличивших свои энергомощности, пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе Краснодарского края, логистический центр в Теучежском районе Республика Адыгея, буровая установка для добычи газа в Славянском районе Краснодарского края и другие.

Кроме того, компанией исполнено более 600 договоров технологического присоединения объектов АПК общей мощностью свыше 29 МВт. К наиболее крупным из них относятся объекты "Краснодарзернопродукта" в г. Адыгейске, "Кубанского комбикормового завода" в Калининском районе, сельхозпроизводство "Союз-Агро" в Гулькевичском районе, "Сыры Кубани" в Выселковском районе.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"