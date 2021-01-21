В Ростове пассажира задержали за распитие спиртного в самолете

Транспортная полиция прибыла в аэропорт Платов в Ростове-на-Дону для задержания пассажира за пьянство на борту.

Командир воздушного судна, сообщением Москва - Ростов сообщил полицейским, что 30-летний пассажир во время полета распивал спиртное, не реагируя на замечания сотрудников экипажа о том, что правилами авиакомпании это запрещено.

Как уточнили в управлении на транспорте МВД России по СКВО, мужчину, оказавшемся жителем Нефтеюганска, доставили в дежурную часть и составили протоколы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте и распитие алкоголя в запрещенных местах.