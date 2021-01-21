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21.01.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

В Горячем Ключе мужчина провалился под лед на городском озере

Текст: Ирина Белова

Сегодня ночью в Горячем Ключе на городском озере, провалившись под лед, утонул 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

На Кубани 13-летний мальчик провалился под лед и утонул

Инцидент произошел между двумя и тремя часами ночи. На лед вышли несколько человек и провалились. В соцсетях появилась информация, что мужчина погиб, спасая девушку.

Глава города Александр Кильганкин выразил соболезнования семье погибшего, а также призвал горожан быть благоразумными.

"Но мы понимаем, что причиной произошедшего стала халатность, - написал Александр Кильганкин на своей странице в соцсетях. - Буквально только что сотрудники парка остановили нескольких людей, которые собирались выйти на лед на коньках. Начинается оттепель, днем температура воздуха уже будет плюсовой. Озеро не замерзло полностью, лед очень тонкий, выходить на него опасно для жизни! Уважаемые родители, проведите беседы с детьми! Берегите себя и своих близких".

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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