В МЧС опровергли слухи об опасности питьевой воды в Севастополе

Сообщения об опасности питьевой воды в водопроводной системе Севастополя, которые распространяются в мессенджерах со ссылкой на сотрудников МЧС, не соответствуют действительности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Жители Севастополя стали получать сообщения на свои смартфоны о том, что воду из крана якобы нельзя пить даже после кипячения, а также использовать для приготовления пищи, поскольку в ней в несколько раз превышены показатели вредных веществ. Авторы уверяли, что получили информацию от "хороших знакомых в МЧС".

- В социальных сетях и в рассылках мессенджеров зафиксированы сообщения, содержащие недостоверные сведения об экологической ситуации в Севастополе и об опасности, которую якобы представляет вода, подаваемая в жилища граждан, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - Авторы отмечают, что получили данные от знакомых или родственников, работающих в МЧС. Такие сообщения содержат ложную информацию.

В ведомстве подчеркнули, что авторы рассылок вводят общество в заблуждение, поскольку специалисты МЧС не фиксировали наличие опасных соединений в водоемах, снабжающих город. Также отмечается, что севастопольский водоканал регулярно контролирует качество питьевой воды, и все показатели соответствуют нормам.

Информацию о снижении качества воды также сегодня опровергли в правительстве Севастополя.