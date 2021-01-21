Renault напомнила о скорой премьере нового кросс-хэтча

Компания Renault опубликовала первый тизер высокого хэтчбека Kiger, мировая премьера которого состоится 28 января 2021 года.

Ещё на премьере концепта в ноябре прошлого года представители Renault заявили, что серийная версия Kiger будет на 80% похожа на шоу-кар, и демонстрация тизера - демонстрация ответа за свои обещания: кросс-хэтч получил фары, состоящие из трёх элементов и отдельные ДХО, установленные отдельно выше.

Renault Kiger создан на платформе CMF-A, как и модели Triber и Kwid. Последний, напомним, собирается в Европу в качестве самого доступного электрокара. Длина не будет превышать четырёх метров, так как в Индии, основном рынке для Kiger, на категорию машин с такими габаритами действует особая налоговая ставка.

Откровений в моторной гамме ждать не стоит: Renault Kiger получит 72-сильный литровый атмосферник и турбоагрегат аналогичного объёма с отдачей 100 л.с. Понятное дело, что будет 5-ступенчатая МКП, а вот с автоматической трансмиссией пока приходиться гадать: то ли вариатор, как у соплатформенного Nissan Magnite, то ли дешёвый "робот" с одним сцеплением.