Постановление правительства Саратовской области от 20 января 2021 года № 31-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 19 января 2021 года № 5 и 6, от 20 января 2021 года № 7 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить:

с 30 сентября 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки - проведение спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп, за исключением проведения Всероссийских, окружных соревнований или областных отборочных соревнований к чемпионатам, первенствам, Кубкам России, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2020 и 2021 год, проводимых в целях формирования команд Саратовской области для участия во всероссийских соревнованиях, с допуском зрителей и наполняемостью спортивных объектов не более 30 процентов от общей вместимости трибун, при условии соблюдения организаторами соответствующих мероприятий, а также собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся мероприятия, методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (утвержден Минспорта России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года с дополнениями и изменениями от 6 августа 2020 года и 19 августа 2020 года) с уведомлением Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о проведении соревнования не позднее чем за десять дней до начала проведения соревнования;

с 14 января 2021 года до стабилизации эпидемиологической обстановки:

проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек;

проведение публичных и иных массовых мероприятий с численностью более 50 человек в зданиях, строениях и сооружениях с площадью помещения менее 4 кв. метров площади зала для посетителей на 1 человека.

Установить, что деятельность кинотеатров осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в кинотеатрах", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, заполняемостью кинозала не более 30 процентов от общего количества мест";

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Приостановить с 27 марта 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

Установить, что проведение досуговых и развлекательных мероприятий для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, комплексах, универмагах, моллах и других) возобновляется с 20 января 2021 года при условии соблюдения при условии соблюдения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", а именно обеспечения:

одновременного присутствия не более 30 процентов посетителей от общей вместимости центра;

проведения термометрии лиц, входящих в игровой центр. При этом лиц с температурой тела 37,1 °C и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний (респираторными) в игровой центр не допускать;

ежедневной уборки игровых центров с применением моющих и дезинфицирующих средств вирулицидного действия с обработкой всех поверхностей (стены, потолки, полы);

проведения обработки оборудования, поверхностей (в том числе дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.) и игрушек с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с инструкциями по применению с периодичностью не реже 1 раза в 3 часа;

регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с инструкцией по применению;

хранения дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей;

исключения из эксплуатации оборудования и игрушек, которые не допускают возможность мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств;

исключения отделки поверхностей из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

питьевого режима для детей с соблюдением требований его организации;

контроля температуры воздуха с помощью термометров во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи;

наличия документов, подтверждающих техническое состояние системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности по результатам инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха)".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







