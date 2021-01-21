Сенат США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки

Сенат конгресса США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки, свидетельствуют результаты голосования.

Хэйнс давно и тесно работала с президентом Джо Байденом. В 2013-2015 годах она была замдиректора ЦРУ, затем в 2015-2017 годах заместителем советника президента Барака Обамы по национальной безопасности, пишет РИА Новости.

Директор национальной разведки координирует 18 спецслужб разведывательного сообщества США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР, профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.

Ранее сообщалось, что Майкл Пэк, руководитель Агентства США по глобальным СМИ, подал в отставку после вступления Джо Байдена в должность главы государства. По словам Пэка, данное решение принято после просьбы об этом со стороны новой администрации.