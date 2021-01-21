СК проверил обращения граждан к президенту в ходе ежегодной пресс-конференции

В четверг ведомство Александра Бастрыкина рассказало, как в Следственном комитете проверили поступившие 17 декабря 2020 года во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина обращения от граждан.

Как объясняют в СК, прежде всего были опрошены сами обратившиеся к главе государства граждане, а также "досконально исследована объективная картина" по каждому обращению.

Так, при изучении доводов жителя села Алакуртти Мурманской области Юрия Краснянского "о ненадлежащей организации медицинского обслуживания" - в селе один автомобиль с одним фельдшером, в амбулатории работает врач преклонного возраста - проверяющими было установлено, что в действительности жители села обеспечены бригадами и машинами "скорой помощи" в соответствии с нормативами. Кроме того, в районе располагается войсковая часть, штат которой укомплектован 37 врачами различного профиля, привлекаемыми в случае необходимости к оказанию помощи населению.

В ходе беседы со следователями сам Краснянский признался, что вывод о неудовлетворительном оказании медпомощи был озвучен им "с целью привлечения общественного внимания".

Была опрошена и другая обратившаяся из Мурманской области - Наталья Козырева. Женщина уточнила, что в действительности она просила рассмотреть вопрос об изменении законодательства в части назначения выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией техническому персоналу медицинских учреждений - уборщицам, лифтерам, разнорабочим. При этом все надбавки, предусмотренные для врачей, фельдшеров и водителей, в Кольской центральной районной больнице были произведены своевременно и в полном объеме.

Поговорили сотрудники СК и с жителем Рязанской области Владимиром Коршуновским. Он сообщал о необеспечении бесплатными лекарственными средствами его родственников с диагнозом COVID-19, претензий же к медицинским работникам, как и члены его семьи, не имел. Выяснилось что, отец его супруги проходил лечение в амбулаторных условиях от коронавирусной инфекции, затем его госпитализировали. В ходе амбулаторного лечения бесплатные лекарственные препараты не выдавались. А в стационарных условиях лекарствами он обеспечивался в полном объеме.

Вместе с тем совместно с органами здравоохранения следователями продолжается проверка порядка получения лекарственных средств пациентами, находящимися на амбулаторном лечении.

Проверили и доводы, приведенные главным редактором рязанского портала "62ИНФО" Антоном Насоновым. Он сообщил о "травле" его в соцсетях из-за публикаций о проблемах "Ново-Рязанской ТЭЦ". Проверяющими было установлено, что угрозы в его адрес не поступали. Этот сюжет является одним из многих, размещенных в Сети, и содержит точку зрения на имеющиеся имущественные споры между ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" и Рязанским муниципальным предприятием тепловых сетей. Некоторые проверочные мероприятия по этому поводу продолжаются.

По обращению жительницы Смоленской области Галины Климовой об отсутствии газификации деревень Коммуны и Мясоедово с населением 78 человек, следователями установлено следующее: в 2015 году проложена линия газовых труб вблизи названных населенных пунктов, но их газификация запланирована на 2026 год. Вместе с тем в настоящее время инициировано включение этих поселений в перечень объектов первоочередной газификации в 2021 году. Это устраивает заявителя и жителей указанных деревень.

В СК уверяют, что по результатам проведенных проверок на этот момент "не установлено признаков уголовно наказуемых деяний". Но по некоторым прозвучавшим сообщениям следователи продолжают проверочные мероприятия.