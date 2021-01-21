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21.01.2021 12:55
Рубрика: В мире

Турецкому бизнесу запретили давать рекламу в Twitter

Текст: Александр Саможнев

Анкара ввела запрет на рекламу в Twitter, в приложениях Periscope и Pinterest после того, как они не назначили своих представителей в Турции в соответствии с новым законом о социальных сетях.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Турецкие компании, которые нарушат распоряжение, подвергнутся высокому штрафу, говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале. Заместитель министра транспорта и инфраструктуры Омер Фатик Саян сообщил, что при невыполнении установленных требований трафик Twitter и Pinterest будет сокращен на 50 процентов в апреле и на 90 - в мае. "Мы полны решимости сделать все, что необходимо для защиты данных, конфиденциальности и прав нашей нации", - цитирует Reuters Саяна.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что те, кто контролирует массив данных, могут установить "цифровую диктатуру, игнорируя демократию, закон, права и свободы". Он поклялся защищать "кибернетическую родину".

В ноябре Facebook, Instagram, Twitter, You Tube и Tik Tok были оштрафованы на 1,2 миллиона долларов за то, что не предоставили в срок информацию о своих представителях. После этого некоторые компании объявили, что подчинятся законодательным требованиям.

В июле прошлого года парламент принял закон "О регулировании социальных сетей", согласно которому крупные сети, имеющие более одного миллиона пользователей, обязаны иметь представительство в Турции, которое возглавит местный гражданин. А данные турецких клиентов должны храниться на территории страны.

Закон позволяет властям удалять контент с платформ, а не блокировать доступ, как это было в прошлом. Это вызывает озабоченность у правозащитников, поскольку люди все чаще обращаются к онлайновым платформам, после того, как Анкара ужесточила свою позицию по отношению к основным средствам массовой информации.

В мире Ближний Восток Турция Компании Информационные технологии Twitter

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