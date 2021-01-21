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Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон

Мировое кино
    21.01.2021, 17:28
Текст:   Олег Усков

Французская актриса, режиссер и сценарист Натали Делон, бывшая жена Алена Делона, скончалась 21 января на 80-м году жизни в Париже.

Об этом в Instagram только что сообщил их сын, актер Энтони Делон. Причина смерти Натали не названа.

Натали Делон (Франсис Канова) родилась в 1941 году в Марокко и вошла в кино благодаря Алену, своему второму мужу, с которым состояла в браке с 1964 по 1968 год.

Дебют - в 1967 году в криминальной драме "Самурай". Далее - "Романтичная англичанка", "Синяя Борода", "Когда пробьет восемь склянок", "Армия теней", "Верная женщина", "Секс-шоп" - всего более тридцати проектов.

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