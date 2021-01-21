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21.01.2021,  
15:18
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: 23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер

Известно, что бронетанковая техника представляет определенную опасность даже в мирное время. Не зря на военных полигонах, где маневрируют танки, БМП и другие боевые машины, устанавливают предупредительные указатели, призывающие соблюдать повышенное внимание.

Видимо, об этом забыли участники съемочной группы, присутствовавшие на учениях британской армии. Они наблюдали за тем, как тяжелый Challenger 2 в сопровождении MCV-80 Warrior атакуют условного противника.

Автор видео уточнил, что на полигоне снимали видео о безопасной эксплуатации танков. Первый дубль оказался неудачным, так как съемкам помешало поднятое танком облако пыли. После этого съемочная группа переместилась на другое место, туда же отогнали и машину.

В какой-то момент скрывавшаяся за кустарником БМП, грозно лязгая гусеницами и рыча двигателем, начала двигаться назад на большой скорости и наехала на принадлежащий одному из журналистов автомобиль Suzuki Vitara.

Столкновение с 23-тонной боевой машиной пехоты имело для кроссовера фатальные последствия - передняя часть оказалось полностью смята. После таких серьезных повреждений авто вряд ли подлежало восстановлению.

Инцидент произвел на военных столь сильное впечатления, что они даже прекратили вести учебные боевые действия.

Фото: Министерство обороны Ирака / youtube.com
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Пострадавший позже вспоминал, что страховщики едва сдержали смех, когда он позвонил им и сообщил подробности произошедшего.

Проблема обзора при движении вперед кормой в настоящее время во многих армиях решается установкой телевизионных камер. Такое оборудование имеется не только на перспективных танках Т-14 платформы "Армата", но и на Т-72Б3М, Т-90М и экспортных Т-72Б1МС "Белый орел".

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Фото: YouTube
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